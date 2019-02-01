Не самое эффективное вложение средств – о поддержке сепаратизма в России

Махачкала, , 16:33 — REGNUM Опасаться того, что в результате влияния украинских спецслужб или других сил сепаратисты Дагестана оторвут республику от России, не стоит, уверен политический обозреватель еженедельника «Черновик» Магомед Магомедов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 февраля эксперт подчеркнул, что в регионе нет сколько-нибудь значимых сил, способных развить в значительной части общества мнение о необходимости отойти от федерального государства и строить своё.

Напомним, в конце января глава парламентского комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко в интервью местному СМИ заявила о намерении запустить процесс раскалывания России изнутри с помощью финансовой, организационной и информационной поддержки сепаратистских движений. В качестве «мишеней» были названы Башкирия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также республики Северного Кавказа и Кубани.

«Можно пожелать успехов украинским политикам в деле финансирования тех представителей Северного Кавказа, в которых они видят сепаратистов. Существующие в Дагестане движения, поднимающие в республике вопросы межнациональных отношений, статуса и принадлежности земель, политической ситуации и т. д. никогда не обсуждали их в контексте выхода территории из состава России», — отмечает собеседник.

Резюмируя, политический обозреватель добавил, что подобные движения не откажутся от финансовой поддержки Украины, но это будет, по словам эксперта, «не самое эффективное вложение средств».

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