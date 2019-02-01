Афганские талибы* атаковали армейский КПП в провинции Сари-Пул

Кабул, , 16:25 — REGNUM Боевики группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали КПП армии Афганистана в провинции Сари-Пуль, 1 февраля передает агентство Associated Press.

По словам представителя властей провинции Забиуллы Амани, в четверг вечером в результате нападения террористов в районе Созма-Кала погибли шестеро военнослужащих, ранения получили ещё семеро солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца 2018 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут мирные переговоры с представителями военных США в Афганистане, однако пока не прекращают боевых действий.

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