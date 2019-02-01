США предлагают своим союзникам создать зону безопасности в Сирии

Вашингтон, , 16:25 — REGNUM The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщил о переговорах, которые ведут США со своими союзниками. Соединенные Штаты предложили Австралии, Франции, Британии создать на севере Сирии зону безопасности шириной 32 километра. Эта зона должна отделить Турцию от курдских вооруженных отрядов.

Вопрос о создании этой зоны обсуждался в ходе телефонного разговора президентов США и Турции. Турция обеими руками за создание буферной зоны, хочет создать ее собственными силами, но без противодействия со стороны США.

Категорически против турецкой зоны безопасности выступают сирийские курды, которые заявили, что эта зона не будет для них безопасной. Естественно, что против выступает и Дамаск, т.к. предлагается фактически оккупировать часть территории Сирии.

Издание со ссылкой на одного из европейских дипломатов отмечает, что никто из союзников США не принял их предложение участвовать в создании зоны безопасности, несмотря на то, что Соединенные Штаты предлагают и свою поддержку данному проекту. Полагаем, что поддержка будет заключаться не в присутствии наземных войск США, а в поддержке с воздуха и обмене разведывательной информацией, а также поддержке по политической и дипломатической линии.

Турция в данной ситуации достаточно жестко отстаивает свою позицию. Анкара включила сирийские курдские отряды Народных защитников в список террористических организаций, считает их ветвью запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сосредоточила у линии соприкосновения с курдскими силами в Сирии значительную военную группировку, состоящую из подразделений вооруженных сил и подконтрольных исламистских группировок.