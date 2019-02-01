Россия разговаривает с Талибаном*

Москва, , 16:22 — REGNUM Как сообщает «Голос Америки», в ближайшие дни в Москве пройдет встреча представителей Талибана* (движение, запрещенное в РФ) и афганских политиков, выступающих против проамериканского президента Ашрафа Гани.

Как заявил анонимный источник с российской стороны, на саммит в Москве приедут высокопоставленные представители Талибана* (движение, запрещенное в РФ) и видные афганские политики, однако представителей афганского правительства на этом этапе к переговорному решено не привлекать.

В числе прочих, в Москву приедут такие видные оппоненты Гани, как Мохаммед Мохакик, Мохаммед Исмаил Хан и Атта Мохаммед Нур, участвовавшие в борьбе с советскими войсками после их вторжения в Афганистан в 1979 году. Как сообщил представитель политического штаба Талибана* (движение, запрещенное в РФ) в Катаре Сохаил Шахин, на переговоры в Москву отправится делегация во главе с видным политическим лидером группировки Мохаммедом Аббасом Станекзаем.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Москве прошла мирная конференция по Афганистану, в которой приняли участие делегаты от созданного правительством Совета мира, представители Талибана* (движение, запрещенное в РФ) и официальные лица из десятка других стран, в том числе США.