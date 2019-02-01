Сирийские военные накрыли огнем позиции протурецкой группировки

Дамаск, , 16:18 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о мощном ракетно-артиллерийском ударе Сирийской арабской армии по позициям протурецких боевиков в районе Идлибской демилитаризованной зоны в провинции Хама.

4-я дивизия сирийской армии утром 1 февраля выпустила шквал ракет и снарядов по позициям группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Аль-Арбаин. Этот обстрел был произведен в ответ на снайперский огонь боевиков по сирийским военнослужащим.

Кроме этого, сирийские военные обстреляли из артиллерии позиции данной группировки внутри города Аль-Латамина.

В последнее время Сирийская арабская армия увеличила интенсивность обстрелов джихадистов из «Джейш аль-Иззы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), т.к. боевики сильно активизировали свои действия.

Как уже сообщалось, сирийские военные собрали у линии соприкосновения с исламистами вдоль Идлибской демилитаризованной зоны группировку численностью около сорока пяти тысяч человек. Наступление готово, однако пока нет команды на его начало.

Наблюдательные посты турецких военных ведут себя как обычно: просто не замечают провокаций со стороны подконтрольных боевиков. Именно в позиции Турции и есть загвоздка с началом наступления. Здесь свое слово должна сказать Россия. Без одобрения РФ сирийская армия не будет начинать крупномасштабное наступление. Многие бы хотели, чтобы напряженность в районе Идлибской демилитаризованной зоны перешла в прямое военное столкновение между Турцией и Сирией.

В своем недавнем выступлении в Сенате США директор Национальной разведки Дэн Коутс отметил, что Башар Асад вернет контроль над остальной территорией страны, но будет делать это, избегая конфликта с Турцией и Израилем.

Предчувствуя наступление сирийской армии, джихадисты опять собираются использовать свой излюбленный прием — постановочную химатаку. По информации местных источников, в провинции Идлиб опять активизировались «Белые каски», которые уже подготовили в нескольких больницах оборудование для съемки данного постановочного действия.