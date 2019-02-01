Песков: Москва не признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы

Москва, , 16:13 — REGNUM Российские власти не считают спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики, таковым в Москве продолжают считать Николаса Мадуро. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российские власти считают Хуана Гуайдо спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы, но никак не исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики.

«Главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуйадо по указке из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и фактически поднял мятеж. Ощутимых результатов ему добиться не удалось, и основные рычаги власти в Венесуэле по-прежнему удерживают чависты во главе с Николасом Мадуро.

Тем не менее власти США и ряда других стран признают Гуйадо в качестве президента Венесуэлы.

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