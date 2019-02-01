Казахстан подготовил план развития сотрудничества с Пакистаном

Исламабад, , 16:28 — REGNUM Казахстан подготовил дорожную карту, направленную на активизацию двусторонних отношений с Пакистаном. Об этом заявил посол Казахстана в Пакистане Барлыбай Садыков в интервью изданию Dispatch News Desk.

Дипломат отметил, что документ должен способствовать продвижению двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций. По словам Садыкова, товарооборот между Казахстаном и Пакистаном в 2017 году составил $28,42 млн, что на 12% больше, чем в 2016 году.

Посол считает, что для активизации отношений необходимо повысить информированность предпринимателей двух стран друг о друге. Он добавил, что вся внешнеполитическая служба смещается в сторону укрепления экономических отношений.

По итогам восьми месяцев 2018 года товарооборот между странами составил $21,7 млн. Пакистан экспортирует в Казахстан драгоценные камни, ювелирные изделия, текстиль, химическую и фармацевтическую продукцию. Казахстан экспортирует строительные материалы, продукты питания, уголь, железо, цветные металлы.

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