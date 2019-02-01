Дело о теракте в метро Петербурга передано в суд: бомб было три

Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Уголовное дело о террористическом акте в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Напомним, жертвами взрыва в подземке стали 15 пассажиров, а также исполнитель теракта. Еще две бомбы, находившиеся у террористов, были обезврежены.

Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11-ти членов террористического сообщества «Катиба Таухид валь Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые организовали и совершили теракт в Петербурге. Помимо этого злодеяния, им инкриминируется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ

По версии следствия, 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов пронес в метро два изготовленных членами террористической группы взрывных устройства. Одну из бомб он оставил на платформе станции «Площадь Восстания» на первой линии. Но здесь трагедии удалось избежать, поскольку взрывное устройство было своевременно обнаружено сотрудниками метрополитена и обезврежено взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

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Тогда злоумышленник переместился на вторую линию метро и в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» привел в действие другую бомбу.

Помимо 15 погибших, еще 67 пассажирам был причинен вред здоровью, а ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» составил 108 млн рублей.

Третья бомба, изготовленная террористами, предназначалась для взрыва в общественном месте Санкт-Петербурга.

«Однако исполнить его не смогли, так как самодельная бомба 5 апреля 2017 года была обнаружена и изъята по месту проживания фигурантов при их задержании», — отметили в Генпрокуратуре.

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Обвиняемым, которые являются выходцами из стран Туркестана, грозит пожизненное лишение свободы.

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