Новый план ОБСЕ по Донбассу противоречит Минским соглашениям – Лукашевич

Вена, , 15:54 — REGNUM План по урегулированию ситуации на Донбассе, который был представлен спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартином Сайдиком, не соответствует Минским соглашениям. Об этом на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.

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«Этот план идет вразрез с буквой и духом минских соглашений, суть которых — тесная взаимосвязь безопасности и политики», — отметил Лукашевич.

Однако самое главное, что отсутствует в плане, предполагающем вовлечение ООН в урегулирование кризиса на Украине, по словам постоянного представителя РФ при ОБСЕ, — полное игнорирование роли народных республик — Донецкой и Луганской — и необходимости диалога с ними, «без чего урегулирование невозможно».

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МИД ДНР: за планом ОБСЕ по Донбассу кроются интересы США

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому плану по Донбассу, детали которого специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик раскрыл в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung, выборы на территории ДНР и ЛНР должны проходить исключительно под контролем Организации Объединённых Наций, с военным и полицейским компонентами. Для этого необходимо создать в народных республиках временные администрации под эгидой ООН, которые будут следить за выполнением плана.

При этом отмечается, что новый план должен быть вначале одобрен «нормандской четверкой» — Германией, Россией, Францией и Украиной.

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