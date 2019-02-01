Депутат Рады Береза с оглоблей пришел на дуэль с членом Совфеда Морозовым

Киев, , 15:40 — REGNUM

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза взял оглоблю на дуэль с членом Совета Федерации от Рязанской области России Игорем Морозовым. Об этом Береза сообщил 1 февраля в Facebook.

Он с сожалением констатировал, что Морозов не пришел на дуэль.

«1 февраля 2019 года. 12.00. Я под Верховной Радой, а где же рязанское недоразумение?», — сказал Береза во время прямого стрима с места дуэли — у здания парламента.

При этом украинский депутат не приехал на танке Т-72, как ранее обещал.

«Я с оглоблей пришел», — объяснил Береза отсутствие танка.

Депутат напомнил, что Морозов предлагал ему выбрать любое место и оружие, однако после принятого вызова начал говорить, что его не пустят украинские пограничники и он должен вначале спросить разрешения на поездку в Совете Федерации.

Он также напомнил, что теперь согласно дуэльному кодексу российский парламентарий «обесчещен».

«Трусливое рязанское недоразумение, являющееся гэбистом, почему-то не приехало. Оно, конечно, будет придумывать любые отмазки, но согласно дуэльному кодексу, по которому он вызвал меня на дуэль, он человек без чести, и как истинный офицер он должен теперь застрелиться. Я жду от него хотя бы такого проявления благородства. Хотя, какое может быть благородство у КГБешника из Рязани», — сказал Береза.

Пост Березы в Фейсбуке приветствовали другие пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января во время брифинга первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко в Страсбурге во время Парламентской ассамблеи Совета Европы российская журналистка Ольга Скабееваначала перебивать её, за что получала замечания от других журналистов. В свою очередь Береза оттолкнул Скобееву, закрыв ей доступ к Геращенко.

Напомним, 25 января российский сенатор, полковник КГБ в отставке Морозов вызвал Березу на дуэль.

«Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я — с пистолетом Ивана Козлова «Удав». Дистанция — 100 метров», — отметил Морозов.

В свою очередь, депутат Береза принял вызов сенатора, выбрав танк Т-72УА и оглоблю. Он назначил сенатору встречу на 1 февраля на 12.00 возле центрального входа Верховной Рады в Киеве.