Попытка завоевать доверие России: о заявлении Гуайдо

Москва, , 15:29 — REGNUM Несмотря на то, что оборот взаимной торговли между Россией и Венесуэлой мизерный, наша страна является одним из крупнейших кредиторов этого южноамериканского государства, занимая второе место после Китая (объем кредитов Поднебесной оценивается примерно в $70 млрд (российская часть составляют порядка $17 млрд), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Более того, Россия традиционно поддерживает хорошие дружеские связи с Венесуэлой, что не может не принимать во внимание человек, пытающийся завоевать доверие как рядовых венесуэльцев, так и занимающих руководящие посты. В том числе, и это крайне важно — и в армии», — отметил эксперт.

Безусловно, Гуайдо ориентируется в основном на США и страны Запада, но в его положении было бы непростительной ошибкой не сделать хотя бы словесных заверений о том, что и Россия относится к числу государств, в сотрудничестве с которыми Венесуэла заинтересована.

«При этом, естественно, упор делается на то, что новые власти, если им удастся закрепиться, будут рассматривать Россию в числе приоритетных направлений для развития взаимовыгодных связей», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Национального собрания Венесуэлы заявил, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России и Китаю.

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