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Путин обсудил с членами Совбеза РФ Венесуэлу и ДРСМД

Политика

В связи с ожидаемым выходом Вашингтона из соглашения обсуждались вопросы стратегической стабильности и международной безопасности

Москва, 1 февраля 2019, 15:23 — REGNUM  В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза России были обсуждены вопросы, связанные с вероятным выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия (ДРСМД), а также тема правительственного кризиса в Венесуэле. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в связи с ожидаемым выходом Вашингтона из соглашения обсуждались вопросы стратегической стабильности и международной безопасности.

В ходе рассмотрения вопроса о политической нестабильности в Венесуэле была отмечена необходимость того, чтобы республика разобралась со своими внутренними проблемами без давления извне, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы представляет наиболее серьезную опасность для южноамериканской республики.

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