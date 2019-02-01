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Жириновский: В Венесуэле может повториться Вьетнам

Политика

Раскол страны и поддержка Россией и США противоборствующих лагерей

Жириновский: В Венесуэле может повториться Вьетнам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 1 февраля 2019, 15:18 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует Венесуэле будущее Вьетнама и войну на два лагеря, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

«Венесуэла усилиями США может повторить опыт Вьетнама. В стране разгорится гражданская война, которая расколет её на два лагеря. Условно: север и юг или запад и восток. В одной части будут поддерживать Мадуро, в другой — того, кого назначат в Вашингтоне. Одних мы поддерживать будем, других — американцы», — рассуждает Жириновский.

Он также прогнозирует ухудшение жизни в Венесуэле.

«Каракас будет вынужден заниматься контрабандой нефти, и в итоге венесуэльская же нефть, но гораздо дешевле будет попадать в США и пойдет на нужды США, а собственную дорогую нефть США будут пытаться втридорога продать в Европу и другие страны мира», — полагает депутат Госдумы.

В Кремле заявили, что Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Каракасом вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране.

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Отношения России и Венесуэлы
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