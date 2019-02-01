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В Кустанае назначили нового мэра

Политика

Прежний мэр покинул свой пост по собственному желанию

Кустанай, Казахстан, 1 февраля 2019, 15:20 — REGNUM  Новым акимом (мэром) Кустаная назначен бывший заместитель главы города Кайрат Ахметов, заявил аким (глава) Кустанайской области Архимед Мухамбетов, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

По словам главы региона, прежний мэр Базыл Жакупов покинул свой пост по собственному желанию. Решение было согласовано с депутатами маслихата (представительный орган власти), отметил аким Кустанайской области.

Отметим, Кайрат Ахметов родился в 1965 году в Казахской ССР. В разные годы возглавлял Мендикаринский, Федоровский, Кустанайский районы Кустанайской области.

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