Италия тратит на своих солдат за границей миллиард евро в год

Рим, , 15:15 — REGNUM Расходы Италии на содержание своих военных за рубежом составляют 1,1 млрд евро в год, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 1 февраля.

Италия участвует в целом ряде военных миссий в странах Азии и Африке, а также на европейском континенте (прежде всего на Балканах, в Косово и Боснии). Всего за границей находятся 6309 солдат.

Больше всего — 900 солдат в настоящее время находятся в Афганистане. Сейчас на их содержание тратится 167 млн евро в год. За 17 лет пребывания своих солдат в этой стране Италия потратила 7,8 млрд евро, что составляет около миллиона евро в день.