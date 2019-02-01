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Италия тратит на своих солдат за границей миллиард евро в год

Политика

Больше всего средств потрачено на контингент в Афганистане – миллион евро в день на протяжении 17 лет

Рим, 1 февраля 2019, 15:15 — REGNUM  Расходы Италии на содержание своих военных за рубежом составляют 1,1 млрд евро в год, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 1 февраля.

Италия участвует в целом ряде военных миссий в странах Азии и Африке, а также на европейском континенте (прежде всего на Балканах, в Косово и Боснии). Всего за границей находятся 6309 солдат.

Больше всего — 900 солдат в настоящее время находятся в Афганистане. Сейчас на их содержание тратится 167 млн евро в год. За 17 лет пребывания своих солдат в этой стране Италия потратила 7,8 млрд евро, что составляет около миллиона евро в день.

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Политическая жизнь Италии
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