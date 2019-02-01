Песков назвал продажу золота Венесуэлой «внутренними делами страны»

Москва, , 15:11 — REGNUM Решение Венесуэлы о продаже части золотого запаса является внутренним делом Боливарианской Республики. Такое заявление 1 февраля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Что касается России, то Москва, как утверждает официальный представитель Кремля, не имеет никакого отношения этой сделке.

«Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счёт», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что комментировать здесь нечего, так как подобное решение является внутренним делом Венесуэлы: «В любом случае это суверенное решение, суверенное право».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерении Боливарианской Республики Венесуэла продавать в ОАЭ почти 15 т золота. По данным высокопоставленного источника агентства Reuters, драгоценный металл хранится в Центробанке в Каракасе. Всего планируется продать 29 тонн.

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