Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Государственный совет Франции отклонил требование о запрете резиновых пуль

Политика

«Это фундаментальное средство обороны»

Париж, 1 февраля 2019, 15:05 — REGNUM  Государственный совет Франции отклонил требование общественности приостановить использования полицией резиновых пуль во время демонстраций, сообщает Le Figaro.

«Решение является полным и безусловным», — заявили в Государственном совете, высшей судебной инстанции по административным делам в стране.

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что считает оборонительное средство типа «флэш-болл» основополагающим для поддержания правопорядка.

По его словам, использование полицией этого оборонительного средства, оспариваемого перед высшей административной юрисдикцией рядом профсоюзов и ассоциаций во Франции, включая Лигу прав человека, «всегда контролируется».

«Это фундаментальное средство обороны. Оно позволяет полиции держать демонстрантов на расстоянии, побудить их пойти на контакт», — подчеркнул Лоран Нуньес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства внутренних дел Франции Паскаль Леглиз заявила, что с начала акций протеста движения «желтые жилеты», с ноября 2018 года, стражи порядка применили резиновые пули в 9 228 случаях.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции названо число случаев применения полицией резиновых пуль

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Политическая жизнь Франции
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