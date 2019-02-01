Государственный совет Франции отклонил требование о запрете резиновых пуль

Париж, , 15:05 — REGNUM Государственный совет Франции отклонил требование общественности приостановить использования полицией резиновых пуль во время демонстраций, сообщает Le Figaro.

«Решение является полным и безусловным», — заявили в Государственном совете, высшей судебной инстанции по административным делам в стране.

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что считает оборонительное средство типа «флэш-болл» основополагающим для поддержания правопорядка.

По его словам, использование полицией этого оборонительного средства, оспариваемого перед высшей административной юрисдикцией рядом профсоюзов и ассоциаций во Франции, включая Лигу прав человека, «всегда контролируется».

«Это фундаментальное средство обороны. Оно позволяет полиции держать демонстрантов на расстоянии, побудить их пойти на контакт», — подчеркнул Лоран Нуньес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства внутренних дел Франции Паскаль Леглиз заявила, что с начала акций протеста движения «желтые жилеты», с ноября 2018 года, стражи порядка применили резиновые пули в 9 228 случаях.

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