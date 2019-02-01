В Южной Корее оппозиция набирает популярность

Сеул, , 15:10 — REGNUM Правящая партия Южной Кореи теряет популярность вместе с президентом Мун Чжэ Ином — одновременно растут рейтинги поддержки оппозиции. Таковы результаты опроса, проведённого социологической службой Realmeter, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. В исследовании приняли участие 1505 человек старше 18 лет.

О своей поддержке правящей Демократической партии, которая считается либеральной, заявили 37,8% респондентов, что на 0,9% ниже, чем неделей ранее. При этом, рейтинг оппозиционной Либеральной партии консервативного толка вырос на 1,8% до 28,5%. Подобная тенденция наблюдается уже третью неделю подряд, отмечают эксперты. Наибольшую популярность партия имеет среди граждан в возрасте 40 лет и старше.

Причиной снижения рейтинга в последнюю неделю стал арест губернатора провинции Южная Кёнсан Ким Кён Су, а рейтинг Либеральной партии вырос благодаря вступлению в неё бывшего премьер-министра Хван Гё Ана. Таким образом, теперь разница между уровнями поддержки правящей и оппозиционной партии составляет 9,3%. Когда же в 2017 году во главе государства встал президент Мун Чжэ Ин, этот разрыв превышал 40%. Рейтинг самого президента на данный момент составляет 47,5%, снизившись со своего пика в 77%, достигнутого в сентябре.