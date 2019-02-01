В Южной Корее представили первый в стране самолёт-топливозаправщик

Сеул, , 16:47 — REGNUM 31 января министерство обороны Республики Корея представило первый самолёт-топливозаправщик, который поступит на вооружение ВВС. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. В церемонии принял участие министр обороны Чон Кён Ду.

Самолёт Airbus KC-330 был доставлен в Южную Корею ещё в ноябре, но публике представили его только сейчас. Всего ВВС планируют закупить четыре подобных самолета и поставить их на вооружение к 2020 году. Второй заправщик прибудет в апреле, третий в августе, а четвёртый в декабре, сообщили в минобороны.

Ожидается, что четыре самолета существенно расширят зону действия южнокорейских истребителей и бомбардировщиков и, как следствие, боевые возможности ВВС. Так, например, один KC-130 способен заправить 10 истребителей F-15 или 20 истребителей KF-16, а также может взять на борт до 300 человек или 47 тонн груза, что позволяет ему выполнять различные функции. Емкость топливного бака составляет 111 тонн, а дальность полёта — свыше 15 тысяч километров.