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Совет Безопасности ООН разрешил поставку медицинского оборудования в КНДР

Политика

Ранее Совет Безопасности уже неоднократно делал исключения из санкционного режима

Пхеньян, 1 февраля 2019, 16:35 — REGNUM  Совет Безопасности ООН сделал исключение из санкционного режима в отношении Северной Кореи и разрешил поставки гуманитарной помощи в эту страну. В частности, речь идёт об отправке медицинского и сопутствующего оборудования, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С обращением в Совет Безопасности 25 января обратилась международная благотворительная организация Handicap International. Общая сумма одобренного перечня оборудования составляет 109 390 долларов; в Северную Корею будут отправлены медицинские койки и столы, электронные устройства для измерения слуха, а также велосипеды для врачей, чтобы они могли посещать больных на дому. Меры направлены на снижение детских заболеваний.

В последнее время Совет Безопасности часто одобряет заявки на гуманитарное сотрудничество с КНДР: на данный момент число разрешений уже достигло семи, а их длительность ограничена шестью месяцами. Несмотря на то что гуманитарное сотрудничество не запрещено резолюциями Совета Безопасности, запрет на поставки практически любых товаров или вещей делает его практически невозможным.

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Зарубежная хроника
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