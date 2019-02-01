Совет Безопасности ООН разрешил поставку медицинского оборудования в КНДР

Пхеньян, , 16:35 — REGNUM Совет Безопасности ООН сделал исключение из санкционного режима в отношении Северной Кореи и разрешил поставки гуманитарной помощи в эту страну. В частности, речь идёт об отправке медицинского и сопутствующего оборудования, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С обращением в Совет Безопасности 25 января обратилась международная благотворительная организация Handicap International. Общая сумма одобренного перечня оборудования составляет 109 390 долларов; в Северную Корею будут отправлены медицинские койки и столы, электронные устройства для измерения слуха, а также велосипеды для врачей, чтобы они могли посещать больных на дому. Меры направлены на снижение детских заболеваний.

В последнее время Совет Безопасности часто одобряет заявки на гуманитарное сотрудничество с КНДР: на данный момент число разрешений уже достигло семи, а их длительность ограничена шестью месяцами. Несмотря на то что гуманитарное сотрудничество не запрещено резолюциями Совета Безопасности, запрет на поставки практически любых товаров или вещей делает его практически невозможным.