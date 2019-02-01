Беглов в Москве обсудил проблемы Красного Бора и Кронштадта

Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил в Москве с федеральными чиновниками ряд проблем, касающихся петербургской агломерации, решение которых зависит не только от городских властей.

Как сообщили 1 февраля в пресс-службе Смольного, на встрече с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым обсуждались вопросы экологии петербургского региона, в том числе перспективы рекультивации, за счет средств федерального бюджета, полигона опасных отходов «Красный Бор». Он находится на территории Ленинградской области, но подведомствен властям Петербурга.

Проект ликвидации опасного полигона заложена в приоритетный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Планируется привлечь к этой работе партнеров из Финляндии, имеющих соответствующий опыт.

Беглов рассказал Гордееву, что за последние три года из бюджета Санкт-Петербурга было выделено более 640 млн рублей на поддержание полигона в безопасном экологическом состоянии.

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На встрече с министром культуры России Владимиром Мединским обсуждалась реализация в Санкт-Петербурге национального проекта «Культура» и развитие Кронштадта (входит в состав Санкт-Петербурга).

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадте усилиями Минобороны создается Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот». Также там будет размещен военно-морской образовательный кластер, планируется развитие объектов, привлекающих туристический поток.

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«Кронштадт должен получить «второе дыхание», стать продвинутым, интересным и креативным», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

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Министра просвещения РФ Ольгу Васильеву врио губернатора Санкт-Петербургапроинформировал о ходе реализации в городе нового национального проекта «Образование» в рамках «майского» указа президента России.

В 2020 году в городе готовятся принять Международную математическую олимпиаду, в 2022 году — чемпионат профессионального мастерства EuroSkills. Также обсуждалось участие Санкт-Петербурга в конкурсных отборах на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам на реализацию нацпроекта.