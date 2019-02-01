Своеобразное указание на долженствование: о заявлении Гуайдо

Москва, , 14:51 — REGNUM Заявление со стороны Гуайдо о том, что переворот в Венесуэле выгоден России, имеет несколько смысловых слоев, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

По его словам, первый — это посыл России и Китаю о том, что в случае смены режима, Венесуэла останется заинтересованной в сотрудничестве с Москвой и Пекином, и не будет складывать все яйца в одну корзину.

Второй посыл — это указание на своеобразное долженствование в отношении тех же России и Китая. Долженствование в том контексте, что обе страны должны быть заинтересованы в стабильной Венесуэле, а при Мадуро этой стабильности не будет.

«Полагаю, что для Гуайдо крайне важно обозначить свою формальную многовекторность, хотя понятно, что он действует в фарватере интересов США (если говорить о геополитике). Понятно, что у него как у политика есть собственные интересы и он, возможно, готов выражать национальные интересы Венесуэлы.

Тем не менее, все это не отменяет того факта, что он пользуется поддержкой США, и его глобальные заявления синхронизированы с позицией Вашингтона», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Национального собрания Венесуэлы заявил, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России и Китаю.

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