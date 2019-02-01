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Сообщение Симоньян о помощи ополченцу ДНР удалил в Instagram

Политика

«Instagram ночью удалил пост М.Симоньян»

Москва, 1 февраля 2019, 14:50 — REGNUM  Сообщение главного редактора RT Маргариты Симоньян с призывом помочь раненому в Донбассе ополченцу удалили в социальной сети Instagram. Об этом говорится в сообщении телеканала RT на странице в соцсети Twitter.

«Instagram ночью удалил пост М. Симоньян», — говорится в сообщении.

Соцсеть Instagram даже предупредила сотрудницу СМИ о том, что если ситуация повторится, аккаунт могут заблокировать.

Отметим, что Симоньян разметила на странице в соцсети пост об ополченце Донбасса Мусе Умаханове, который получил серьезное ранение.

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