Сообщение Симоньян о помощи ополченцу ДНР удалил в Instagram

Москва, , 14:50 — REGNUM Сообщение главного редактора RT Маргариты Симоньян с призывом помочь раненому в Донбассе ополченцу удалили в социальной сети Instagram. Об этом говорится в сообщении телеканала RT на странице в соцсети Twitter.

«Instagram ночью удалил пост М. Симоньян», — говорится в сообщении.

Соцсеть Instagram даже предупредила сотрудницу СМИ о том, что если ситуация повторится, аккаунт могут заблокировать.

Отметим, что Симоньян разметила на странице в соцсети пост об ополченце Донбасса Мусе Умаханове, который получил серьезное ранение.

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