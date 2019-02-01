Парламентарии Танзании укрепляют однопартийную власть

Додома, , 16:59 — REGNUM В Танзании принят законопроект, предоставляющий большие полномочия чиновникам политических партий, избранных в правительство. Данный шаг, по мнению парламентариев, укрепляет в стране однопартийную власть.

Правительство президента страны Джона Магуфули наложило запрет на печатание некоторых газетных изданий, запретило заседания отдельных политических партий. Кроме того, по информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, власти Танзании вмешиваются в различные секторы экономики, такие как горнодобывающий, сельскохозяйственный, тем самым ухудшая приток инвестиций в страну.

Принятые изменения позволяют чиновнику, являющемуся членом правительства, лишать партии регистрации, выносить судебные приговоры сроком до одного года заключения в тюрьме в отношении любого, кто занимается несанкционированным просвещением в области гражданского права. К примеру, объяснением того, как проходят кампании по регистрации избирателей.

По словам лидеров оппозиции, данный законопроект криминализирует политическую деятельность в стране и превратит Танзанию в однопартийное государство.