Политический оппозиционный союз в ДР Конго признал нового президента страны

Киншаса, , 15:16 — REGNUM Политическая оппозиционная платформа, известная также как «Alternance pour la Republique» (AR) (франц. «Чередование республик»), возглавляемая популярным политическим деятелем Моизом Катумби и поддержавшая на президентских выборах Мартина Фаюлу, объявила о признании Феликса Чисекеди новым президентом Демократическая Республика Конго.

Об этом сообщил Жан Бертран Эванга, член оппозиционной коалиции «Alternance pour la Republique», также поддержавший Мартина Фаюлу на всеобщих выборах в ДРК.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данный союз является одной из политических коалиций, созданных с целью объединения усилий для достижения победы на выборах и изменения власти.

Однако, с выходом из коалиции ряда политиков, она решила оказать поддержку Феликсу Чисекеди. Раскол внутри политического союза проявляется все сильнее.