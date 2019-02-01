Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Политический оппозиционный союз в ДР Конго признал нового президента страны

Политика

Политический союз «Alternance pour la Republique» (AR) (с франц. «Чередование республик»), возглавляемый Моизм Катумби, объявил об официальном признании Феликса Чисекеди новым президентом ДРК (Демократическая Республика Конго)

Киншаса, 1 февраля 2019, 15:16 — REGNUM  Политическая оппозиционная платформа, известная также как «Alternance pour la Republique» (AR) (франц. «Чередование республик»), возглавляемая популярным политическим деятелем Моизом Катумби и поддержавшая на президентских выборах Мартина Фаюлу, объявила о признании Феликса Чисекеди новым президентом Демократическая Республика Конго.

Об этом сообщил Жан Бертран Эванга, член оппозиционной коалиции «Alternance pour la Republique», также поддержавший Мартина Фаюлу на всеобщих выборах в ДРК.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данный союз является одной из политических коалиций, созданных с целью объединения усилий для достижения победы на выборах и изменения власти.

Однако, с выходом из коалиции ряда политиков, она решила оказать поддержку Феликсу Чисекеди. Раскол внутри политического союза проявляется все сильнее.

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Зарубежная хроника
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