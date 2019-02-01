Главу украинской телерадиокомпании уволили из-за недостатка лояльности

Киев, , 14:54 — REGNUM Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отправил в отставку председателя правления компании Зураба Аласания за то, что подчинённый ему телеканал UA: Первый недостаточно оперативно освещал деятельность президента Украины Петра Порошенко. Фрагмент решения наблюдательного совета НОТУ выложил сам Аласания 1 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

В документе сказано, что из-за халатности чиновника в эфир не попала информация о мероприятиях, в которых участвовал Пётр Порошенко. Не был освещён «крестный ход», организованный раскольниками в Киеве в честь Дня крещения Руси, заседание генассамблеи ООН от 26 сентября 2018 года и IX международный экономический форум в Харькове.

Также, по мнению НОТУ, на телеканале UA: Первый произошла «полная деполитизация новостей», что недопустимо.

«Хоть бы не палились так открыто», — прокомментировал Аласания решение НОТУ.

Он намерен судиться с НОТУ, поскольку считает, что при его отставке были нарушены все мыслимые процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года издательский дом «Детектор медиа» уволил журналиста Марину Барановскую, которая во время пресс-конференции спросила у Порошенко, каково ему быть президентом и олигархом в одной из беднейших стран мира.

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