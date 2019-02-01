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Грызлов: Валерий Иванов умер в украинской тюрьме от пыток

Политика

Экспертиза

Москва, 1 февраля 2019, 14:45 — REGNUM  Органами Следственного комитета РФ по Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в колонии в Львовской области в декабре 2018 года Валерия Иванова, экспертиза показала, что он умер от пыток. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности», — заявил Грызлов.

Он заверил, что «сделает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц».

Валерий Иванов был гражданином России, но во время конфликта проживал на территории Донбасса. Он был в списках на обмен между киевской стороной и луганской стороной, но Украина обманным путем уклонилась от освобождения. Донецк и Луганск свои обязательства выполнили, а Украина — нарушила.

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Война в Донбассе
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