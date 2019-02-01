Оппозиция Зимбабве осудила репрессивные методы властей

Хараре, , 19:00 — REGNUM Лидирующая оппозиционная партия Зимбабве «Движение за демократические перемены» осудила жестокие репрессии со стороны властей во время подавления демонстраций против повышения цен на бензин в стране. Об этом информирует агентство RFI Kiswahili,

Как сообщает местная организация по правам человека, более 800 человек были арестованы во время демонстраций, среди них оказались как сторонники оппозиции, так и члены гражданских организаций.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, действия полиции стали причиной смерти многих людей.

Органы безопасности обвиняются в проведении ночных операций в жилых районах, в ходе которых были арестованы и избиты мирные зимбабвийские граждане, а в случаях изнасилования женщин.

Оппозиционная партия отметила, что подобного не было даже при бывшем президенте Зимбабве Роберте Мугабе.

По словам главы партии «Движение за демократические перемены» Нельсона Чамисы, правительство Зимбабве таким образом пытается избавиться от политической оппозиции в стране.

Как утверждает Чамиса, демонстрации были подготовлены профсоюзами, оппозиция не участвовала в организации политических шествий. Глава партии подчеркнул, что заявления о том, что его партия является организатором беспорядков, — ложные.

Также лидер оппозиционной партии обвинил международное сообщество в игнорировании происходящего в стране, в особенности Чамиса выделил «Сообщество развития юга Африки».