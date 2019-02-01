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СКР допрашивает нового фигуранта «дела Арашуковых»

Политика

По окончании следственных действий в суд будет направлено ходатайство о заключении Кятова под стражу

Москва, 1 февраля 2019, 14:38 — REGNUM  В рамках расследования уголовного дела о хищении у Газпрома природного газа на 30 млрд рублей следователи допрашивают нового фигуранта — исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова. Об этом сообщила 1 февраля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Отмечается, что по окончании следственных действий в суд будет направлено ходатайство о заключении Кятова под стражу. Таким образом на сегодняшний день по среди арестованных фигурантов дела — сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.

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В ведомстве сообщили, что к настоящему времени члена Совета Федерации обвиняют в убийстве, давлении на свидетеля и в участии в преступном сообществе.

«Следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России в 11 городах проведено свыше 40 обысков по данному уголовному делу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков заявил, что не признает своей вины в мошенничестве. Защита Арашукова просила суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд удовлетворил ходатайство об аресте Арашукова-старшего.

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Дела семьи Арашуковых
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