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В Мангистауской области Казахстана задержали главу регионального управления

Политика

Против чиновника начато досудебное расследование по статье «Злоупотребление должностными полномочиями»

Астана, 1 февраля 2019, 14:45 — REGNUM  Правоохранительные органы Мангистауской области Казахстана арестовали главу регионального управления физической культуры и спорта Нурбека Карабалаева по подозрению в коррупции, сообщает 1 февраля издание «Лада» со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Против чиновника начато досудебное расследование по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В суде добавили, что Карабалаев подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления против государственной службы.

Отметим, Нурбек Карабалаев возглавил управление физической культуры и спорта Мангистауской области в ноябре 2017 года. Ранее возглавлял профессиональный спортивный клуб Naiza Fighter.

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