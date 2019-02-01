В Мангистауской области Казахстана задержали главу регионального управления

Астана, , 14:45 — REGNUM Правоохранительные органы Мангистауской области Казахстана арестовали главу регионального управления физической культуры и спорта Нурбека Карабалаева по подозрению в коррупции, сообщает 1 февраля издание «Лада» со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Против чиновника начато досудебное расследование по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В суде добавили, что Карабалаев подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления против государственной службы.

Отметим, Нурбек Карабалаев возглавил управление физической культуры и спорта Мангистауской области в ноябре 2017 года. Ранее возглавлял профессиональный спортивный клуб Naiza Fighter.

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