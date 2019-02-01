Сикхская партия Индии пригрозила выйти из правящей коалиции

Нью-Дели, , 14:54 — REGNUM Один из главных союзников правящей «Индийской народной партии» (БДП) сикхская партия «Широмани Акали Дал» пригрозила выйти из «Национального демократического альянса».

По сообщению индийского информационного агентства «Амар Уджала», председатель партии «Широмани Акали Дал» Манзиндр Сингх Сирса заявил, что его партия недовольна вмешательством правящей партии и крайне правого «Союза добровольных слуг Родины» во внутренние дела сикхов. Речь идёт об управлении гурудварами, молельными домами сикхских общин. Сикхи в нескольких штатах, в частности, в Махараштре, недовольны вмешательством индусских националистов в процесс назначения на управляющие должности.

Разрыв с одним из самых проверенных союзников грозит БДП серьёзными осложнениями в преддверии всеобщих выборов. Оказавшись перед выбором между крайне правым крылом, Союзом добровольных слуг Родины» и влиятельной сикхский партией, сподвижники Нарендры Моди будут вынуждены приложить немало политического мастерства и умения идти на уступки, — считает информационное агентство «Амар Уджала».