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Пакистанские ВМС: мы продолжим поддерживать мир в Индийском океане

Политика

Начальник штаба ВМС подтвердил решимость дать отпор любому противнику

Исламабад, 1 февраля 2019, 15:47 — REGNUM  31 января состоялось заседание штаба ВМС Пакистана под председательством адмирала Зафара Махмуда Аббаси.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, адмирал Аббаси и высшие офицеры ВМС обсудили проведение учений AMAN-2019, а также безопасность глубоководного порта Гвадар (провинция Белуджистан), который играет важнейшую роль в строительстве Китайско-пакистанского экономического коридора. Аббаси отметил неизменно высокую боевую подготовку личного состава и отличную техническую оснащённость. Он также заявил, что ВМС Пакистана продолжат играть основную роль в поддержании мира и стабильности в Индийском океане.

По мнению адмирала, готовность противостоять новым вызовам и любому противнику — ключ к безопасности в регионе.

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Зарубежная хроника
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