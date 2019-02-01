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Пакистан вводит электронные визы в аэропорту для 175 стран

Политика

Это значительно упростит визовый режим

Исламабад, 1 февраля 2019, 16:54 — REGNUM  31 января кабинет правительства Пакистана принял решение упростить визовый режим для 175 стран, введя систему электронных виз.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на министра информации и телерадиовещания Пакистана Фавада Чаудхри, правительство стремится привлечь в страну иностранных туристов. Для этого будет создана система электронных виз, которые туристы из 175 государств будут получать по прибытии в страну. Кроме того, граждане 98 стран смогут воспользоваться особой бизнес-визой, а порядок получения журналистской визы значительно упростят.

В целях стимулирования притока туристов, премьер-министр Пакистана Имран Хан также распорядился снизить визовый сбор.

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Зарубежная хроника
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