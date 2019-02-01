Устали от политики: о рейтинге Зеленскиого в президентской гонке

Москва, , 14:27 — REGNUM То, что шоумен Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине — это является отражением протестных настроений. Те, кто сегодня во власти, пусть даже и в легальной оппозиции, слишком многих раздражают, а Зеленский никак не ассоциируется с тем, какая политика проводилась в стране в последние годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Но не думаю, что на реальных выборах Зеленский сможет победить — всё-таки одно дело сказать, что будешь голосовать за комика при опросе, а другое — реально проголосовать за него. Те, кто сейчас называет своим кандидатом Зеленского, скорее всего, просто не придут на выборы.

«Так что реальным конкурентом действующего президента Петра Порошенко остаётся Юлия Тимошенко — конечно, популярность её не так высока, как до ареста, но она имеет возможность активно критиковать ошибки действующей власти, поскольку сама она за них ответственности не несёт», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам последнего опроса, 19% из тех респондентов, что готовы пойти на выборы, отдадут свои голоса Зеленскому. На втором месте оказалась Юлия Тимошенко — 18,2% голосов. 15,2% готовы оставить на второй срок действующего президента Петра Порошенко.

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