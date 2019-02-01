Правительство Пакистана отказалась от субсидий на хадж для всех верующих

Исламабад, , 16:38 — REGNUM 31 января кабинет правительства Пакистана отказался от введения субсидии на Хадж (паломничество в Мекку) для всех верующих. С таким предложением выступил Совет по исламской идеологии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, расходы на Хадж в рамках государственных квот и без того увеличились до 4,5 миллиардов рупий (2,2 миллиарда рублей). Возможность посетить Мекку за счёт государства будет предоставлена ещё 10 тысячам мужчин пожилого возраста и 500 мужчинам из беднейших слоёв населения.

С точки зрения министра финансов Асада Умара, введение субсидий для всех желающих создаст дополнительную нагрузку на бюджет в размере 14 миллиардов рупий (7 миллиардов рублей), что в нынешней непростой ситуации невозможно.

В свою очередь, министерство по делам религии предупредило, что отказ от субсидии на Хадж, предложенной Советом по Исламской идеологии, может вызвать недовольство народа.