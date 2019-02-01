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Индия выделила $5,6 млрд на строительство 6 новых подводных лодок

Политика

Новые подводные лодки будут построены индийскими военными корпорациями в сотрудничестве с зарубежными производителями вооружения

Нью-Дели, 1 февраля 2019, 15:27 — REGNUM  Министерство обороны Индии одобрило выделение 5,6 млрд долларов на строительство шести новых подводных лодок для военно-морских сил Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание «Rakshak News».

Представители министерства обороны Индии подчеркнули, что новые подводные лодки будут построены местными военными корпорациями в сотрудничестве с зарубежными производителями вооружения. Подобная модель приобретения вооружения и военной техники получила название «стратегическое партнерство». По словам представителя индийского оборонного ведомства, преимуществом указанной модели является приобретение компаниями Индии зарубежных технологий, а также повышение квалификации местных рабочих.

Напомним, что применение модели стратегического партнерства было впервые одобрено правительством Индии при заказе 111 вертолетов для военно-морских сил Индии в августе 2018 года. Стоимость проекта оценивается в 2,95 млрд долларов.

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Зарубежная хроника
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