Президент Индии: французские истребители «Рафаль» скоро пополнят ряды ВВС

Нью-Дели, , 17:46 — REGNUM Президент Индии Рам Натх Ковинд заявил, что французские истребители «Рафаль» скоро поступят в распоряжение ВВС страны. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», с соответствующим заявлением индийский лидер выступил на совместном заседании обеих палат парламента Индии 31 января.

В своей речи Рам Натх Ковинд подчеркнул, что 36 новых многоцелевых истребителей «Рафаль» производства французской оборонной корпорации «Dassault» существенно увеличат боевую мощь военно-воздушных сил страны. По словам президента Индии, индийские ВВС нуждались в серьезном обновлении, и «пренебрежение военными нуждами страны даже на секунду» могло пагубно сказаться на возможности отражать атаки противника и бороться с терроризмом в будущем.

Напомним, что сделка «Рафаль» вызвала бурю негодования у индийской оппозиции, так как в качестве партнера «Dassault» по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана частная компания «Reliance Defense», принадлежащая Анилу Амбани — бизнесмену и близкому другу премьер-министра Нарендры Моди. Оппозиционные лидеры обвинили действующее правительство страны в коррупции, нарушении правил рыночной конкуренции и покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.