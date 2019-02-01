В Германии прокомментировали заявление МИД РФ о «травле» СМИ

Берлин, , 14:21 — REGNUM Информация о том, что в Германии началась настоящая «травля» российских и русскоязычных средств массовой информации (СМИ), не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт на брифинге.

Комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, политик сообщил, что он отвергает «подобные утверждения».

Как передавало ИА REGNUM, 31 января 2019 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что в Германии началась настоящая «травля» российских и русскоязычных СМИ.

Захарова привела в качестве примера критику в адрес RT Deutsch и «Спутник Германия», пользующихся в ФРГ значительной популярностью.

Читайте также: Германия развернула широкомасштабную «травлю» российских СМИ — МИД РФ