В Индии началась последняя «бюджетная сессия» парламента

Нью-Дели, , 17:17 — REGNUM 31 января в Индии стартовала последняя сессия парламента накануне всеобщих парламентских выборов. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», сессия парламента продлится до 13 февраля.

Заключительная сессия началась с обращения президента Индии Рама Натха Ковинда к членам обеих палат парламента Индии. По традиции в ходе текущей сессии на рассмотрение парламента будет представлен государственный бюджет на грядущий финансовый год, который начнется 1 апреля. По этой причине данную сессию также называют «бюджетной». Ожидается, что в течение следующих двух недель правительство Индии представит на рассмотрение верхней палаты парламента скандально известные законопроекты о гражданстве и о запрете «тройного талака» — обычая развода в исламе. Источники в правительстве также утверждают, что в ходе текущей сессии премьер-министр Нарендра Моди планирует обнародовать отчет по сделке «Рафаль», подготовленный Контролером и Генеральным ревизором Индии. Политическое руководство страны рассчитывает таким образом опровергнуть обвинения в мошенничестве и нечестной конкуренции при заключении контракта на поставку французских истребителей «Рафаль».

Напомним, что законопроекты о гражданстве и о запрете «тройного талака» были приняты нижней палатой парламента Индии в ходе зимней сессии в конце декабря 2018 — начале января 2019 года. «Бюджетная» сессия является последним шансом действующего правительства добиться их одобрения верхней палатой до парламентских выборов, которые пройдут в апреле-мае 2019 года. Ожидается, что представители оппозиционных партий проголосуют против указанных законопроектов.