Премьер Индии Моди: прежнее правительство «проспало» теракт в Мумбаи

Нью-Дели, , 18:44 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди вновь выступил с критикой действий предыдущего правительства Индии во главе с «Индийским национальным конгрессом» (ИНК). По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», премьер-министр заявил, что ИНК «проспал» теракт в Мумбаи 26 ноября 2008 года и не смог предпринять адекватные шаги для нейтрализации террористической угрозы.

В своей речи на митинге в городе Сурат, штат Гуджарат, Нарендра Моди подчеркнул, что его правительство коренным образом отличается от правительства под руководством «Индийского национального конгресса». В подтверждение своих слов премьер-министр напомнил собравшимся о первом «хирургическом ударе» Индии осенью 2016 года. Нарендра Моди заявил, что его правительство отомстит за убийство своих военнослужащих, так как «даже капля крови индийского солдата священна».

Напомним, что в ночь с 28 на 29 сентября 2016 года индийские военные атаковали террористические базы на оккупированной Пакистаном территории Кашмира. «Хирургический удар» индийских сил стал ответом на нападение пакистанских войск на военную базу Индии неподалеку от города Ури, штат Джамму и Кашмир.