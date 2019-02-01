МИД Индии: мир на границе – условие стабильности отношений с КНР

Нью-Дели, , 15:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Индии вновь подчеркнуло, что основным условием стабильного развития отношений с КНР является поддержание мира на индийско-китайской границе. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства Индии.

Данное заявление было опубликовано по итогам 13-го заседания индийско-китайского рабочего механизма консультаций и координации по пограничным вопросам, которое состоялось в Нью-Дели. Сообщается, что в ходе встречи стороны провели обзор эффективности различных мер укрепления доверия на индийско-китайской границе. Представители внешнеполитического ведомства Индии во главе с Пранаем Вермой, главой департамента Восточной Азии, особо подчеркнули необходимость следовать основным стратегическим принципам, которые были выдвинуты лидерами двух стран на саммите в китайском городе Ухань в апреле 2018 года.

Индийско-китайский рабочий механизм консультаций и координации по пограничным вопросам был создан в 2012 году. Актуальность данного диалогового механизма значительно возросла после вооруженного противостояния Индии и Китая на плато Доклам летом 2017 года.