Оппозиция Индии выступит в парламенте против закона о гражданстве

Нью-Дели, , 16:44 — REGNUM Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) проголосует против принятия законопроекта о гражданстве в верхней палате парламента. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», глава отделения ИНК в штате Ассам Хариш Рават выступил с соответствующим заявлением 30 января.

Решении о голосовании против закона о гражданстве было принято председателем «Индийского национального конгресса» Рахулом Ганди после встречи с высшим партийным руководством и представителями партийных ячеек в северо-восточных районах страны. Напомним, что указанный законопроект, в случае принятия, позволил бы пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Закон о гражданстве вызвал бурю протестов на северо-востоке страны, где проблема нелегальной миграции из соседней Бангладеш стоит особенно остро.

Данный законопроект был принят нижней палатой парламента Индии 8 января. Напомним, что в ходе голосования представители «Индийского национального конгресса» назвали закон «неконституционным» и покинули заседание нижней палаты парламента. Законопроект о гражданстве будет представлен на рассмотрение в верхней палате парламента в ходе «бюджетной» сессии, которая пройдет с 31 января по 13 февраля.