Пятница, 1 Февраля 2019 года
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МИД Индии вызвал посла Пакистана из-за беседы с кашмирскими сепаратистами

Политика

Замглавы МИД Индии Виджай Гокхале подчеркнул, что телефонный разговор министра иностранных дел Пакистана и лидера кашмирских сепаратистов является «прямым вмешательством во внутренние дела Индии»

Нью-Дели, 1 февраля 2019, 15:19 — REGNUM  Пакистанский посол в Нью-Дели Сохаил Махмуд был вызван в министерство иностранных дел Индии. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Khabar», причиной тому послужил телефонный разговор главы внешнеполитического ведомства Пакистана Шаха Мехмуда Куреши и лидера сепаратистской кашмирской организации «Конференция Хуррият» Умара Фарука.

Заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале выразил послу Пакистана недовольство в связи с указанной беседой. По словам замглавы МИД Индии, телефонный разговор Куреши и Фарука стал «попыткой разрушить национальное единство и территориальную целостность Индии, а также посягательством на ее суверенитет». Виджай Гокхале подчеркнул, что действия главы внешнеполитического ведомства Пакистана являются «прямым вмешательством во внутренние дела Индии».

Организация «Конференция Хуррият» была создана в 1993 году в целях борьбы за независимость Кашмира. «Конференция Хуррият» является зонтичным объединением для 26 религиозных, общественных и политических кашмирских организаций.

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Зарубежная хроника
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