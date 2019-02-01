Ирак поддерживает восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств

Багдад, , 15:23 — REGNUM 31 января Ирак призвал восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств. Как сообщает арабское интернет-издательство Al-Masdar News, освещающее события на Ближнем Востоке, о поддержке Сирии в этом вопросе заявил министр иностранных дел Ирака Мухаммед Аль-Хаким во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аль-Хаким посетил Москву в ответ на официальное приглашение Лаврова: главы внешнеполитических ведомств стран обсудили пути укрепления двусторонних отношений.

Аль-Хаким сделал акцент на том, что сирийский кризис должен быть преодолен и одно из решений — восстановить членство Сирии в ЛАГ.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году в связи с применением силы правительством в ходе подавления народных протестов, где граждане Сирии призывали к демократическим преобразованиям в стране.