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Ирак поддерживает восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств

Политика

Ирак призывает другие арабские государства восстановить Сирию в качестве члена ЛАГ

Багдад, 1 февраля 2019, 15:23 — REGNUM  31 января Ирак призвал восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств. Как сообщает арабское интернет-издательство Al-Masdar News, освещающее события на Ближнем Востоке, о поддержке Сирии в этом вопросе заявил министр иностранных дел Ирака Мухаммед Аль-Хаким во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аль-Хаким посетил Москву в ответ на официальное приглашение Лаврова: главы внешнеполитических ведомств стран обсудили пути укрепления двусторонних отношений.

Аль-Хаким сделал акцент на том, что сирийский кризис должен быть преодолен и одно из решений — восстановить членство Сирии в ЛАГ.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году в связи с применением силы правительством в ходе подавления народных протестов, где граждане Сирии призывали к демократическим преобразованиям в стране.

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Зарубежная хроника
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