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ООН: израильско-ливанская граница самая безопасная в регионе

Политика

Заместитель специального координатора ООН по Ливану отметил, что граница между Ливаном и Израилем является самой безопасной на всем Ближнем Востоке

Бейрут, 1 февраля 2019, 17:15 — REGNUM  31 января заместитель специального координатора по Ливану, координатор-резидент ООН и представитель-резидент ПРООН Филиппе Лазарини отметил, что израильско-ливанская граница является самой безопасной границей на всем Ближнем Востоке в последние годы. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», чиновник ООН надеется, что ситуация не изменится в будущем.

Лазарини отметил, что ни одна из стран «не желает войны» и что они готовы сотрудничать с целью обеспечения безопасности в регионе.

Источник добавляет, что положение в сфере безопасности на южных границах изменилось в декабре 2018 года, когда Израиль положил начало операции «Северный щит», призванной разрушить туннели «Хезболлы», военизированной ливанской шиитской организации и политической партии. Данное действие с израильской стороны привело к тому, что в двух государствах был введен режим военного положения, который, однако, был в скором времени отменен.

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Зарубежная хроника
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