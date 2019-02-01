ООН: израильско-ливанская граница самая безопасная в регионе

Бейрут, , 17:15 — REGNUM 31 января заместитель специального координатора по Ливану, координатор-резидент ООН и представитель-резидент ПРООН Филиппе Лазарини отметил, что израильско-ливанская граница является самой безопасной границей на всем Ближнем Востоке в последние годы. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», чиновник ООН надеется, что ситуация не изменится в будущем.

Лазарини отметил, что ни одна из стран «не желает войны» и что они готовы сотрудничать с целью обеспечения безопасности в регионе.

Источник добавляет, что положение в сфере безопасности на южных границах изменилось в декабре 2018 года, когда Израиль положил начало операции «Северный щит», призванной разрушить туннели «Хезболлы», военизированной ливанской шиитской организации и политической партии. Данное действие с израильской стороны привело к тому, что в двух государствах был введен режим военного положения, который, однако, был в скором времени отменен.