Над саудовским город Абха сбит дрон хуситов

Эр-Рияд, , 17:23 — REGNUM 31 января арабская коалиция, возглавляемая Королевством Саудовская Аравия и Объединенными Арабскими Эмиратами, сбила дрон хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене. Как сообщает новостной телеканал «Al Arabia», базирующийся в ОАЭ, это произошло на городом Абха в Саудовской Аравии.

Во время своей еженедельной конференции в Эр-Рияде пресс-секретарь коалиции генерал Турки Аль-Малики отметил, что дроны хуситов произведены в Иране.

Аль-Малики добавил, что на протяжении года хуситы пытаются атаковать гражданские объекты в Саудовской Аравии, включая инфраструктуру, принадлежащую национальной нефтяной компании Saudi Aramco.