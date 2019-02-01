Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Над саудовским город Абха сбит дрон хуситов

Политика

Арабской коалиции удалось сбить дрон хуситов над саудовским городом Абха

Эр-Рияд, 1 февраля 2019, 17:23 — REGNUM  31 января арабская коалиция, возглавляемая Королевством Саудовская Аравия и Объединенными Арабскими Эмиратами, сбила дрон хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене. Как сообщает новостной телеканал «Al Arabia», базирующийся в ОАЭ, это произошло на городом Абха в Саудовской Аравии.

Во время своей еженедельной конференции в Эр-Рияде пресс-секретарь коалиции генерал Турки Аль-Малики отметил, что дроны хуситов произведены в Иране.

Аль-Малики добавил, что на протяжении года хуситы пытаются атаковать гражданские объекты в Саудовской Аравии, включая инфраструктуру, принадлежащую национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

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Зарубежная хроника
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