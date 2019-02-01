Пятница, 1 Февраля 2019 года
14:09:43 МСК

Ангела Меркель выяснила у премьера Италии, против кого выступает Сальвини

Политика

Джузеппе Конте ответил, что «Сальвини выступает против всех»

Ангела Меркель выяснила у премьера Италии, против кого выступает Сальвини
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Рим, 1 февраля 2019, 14:08 — REGNUM  Итальянским журналистам удалось прочесть по губам и «расшифровать» весь текст беседы премьер-министра Италии Джузеппе Конте и канцлера Германии Ангелы Меркель в кулуарах Давосского форума, передает информагентство ANSA в пятницу, 1 февраля.

Конте посвятил собеседницу в некоторые подробности итальянской политической кухни: в частности, рассказал, что в одной из двух правящих партий — «Движении 5 звезд» обеспокоены потерей рейтинга и перехода лидерства к партнерам по коалиции, «Лиге», и в связи с этим пересматривают акценты своей кампании на выборах в Европарламент.

Больше всего времени собеседники посвятили миграции, причем Конте отметил, что не согласен с жесткой линией главы МВД Маттео Сальвини, который «закрывает всё» (порты страны от кораблей, которые перевозят нелегальных мигрантов — прим.). Кроме того, он сказал Меркель, что несовершеннолетние мигранты «будут приняты».

Мнения наблюдателей о том, были ли слова Конте искренним выражением его позиции или же следствием очевидного желания понравиться канцлеру, расходятся.

При обсуждении внешнеполитических взглядов лидеров итальянских партий Меркель спросила у Конте, правильно ли она понимает, что лидер «Лиги» Сальвини выступает против как Франции, так и Германии. «Сальвини выступает против всех», — ответил итальянский премьер с улыбкой.

Новое правительство Италии приступило к работе 1 июня 2018 года. Портфели министров разделены между двумя партиями, «Движением 5 звезд» и «Лигой», которые набрали максимальное число голосов на парламентских выборах в марте и заключили коалиционное соглашение о выполнении своих предвыборных обещаний. На пост премьер-министра Джузеппе Конте был приглашен в качестве «медиума». Ограничение нелегальной миграции было в программе обеих партий, но считается «коньком» Сальвини.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить