Ангела Меркель выяснила у премьера Италии, против кого выступает Сальвини

Рим, , 14:08 — REGNUM Итальянским журналистам удалось прочесть по губам и «расшифровать» весь текст беседы премьер-министра Италии Джузеппе Конте и канцлера Германии Ангелы Меркель в кулуарах Давосского форума, передает информагентство ANSA в пятницу, 1 февраля.

Конте посвятил собеседницу в некоторые подробности итальянской политической кухни: в частности, рассказал, что в одной из двух правящих партий — «Движении 5 звезд» обеспокоены потерей рейтинга и перехода лидерства к партнерам по коалиции, «Лиге», и в связи с этим пересматривают акценты своей кампании на выборах в Европарламент.

Больше всего времени собеседники посвятили миграции, причем Конте отметил, что не согласен с жесткой линией главы МВД Маттео Сальвини, который «закрывает всё» (порты страны от кораблей, которые перевозят нелегальных мигрантов — прим.). Кроме того, он сказал Меркель, что несовершеннолетние мигранты «будут приняты».

Мнения наблюдателей о том, были ли слова Конте искренним выражением его позиции или же следствием очевидного желания понравиться канцлеру, расходятся.

При обсуждении внешнеполитических взглядов лидеров итальянских партий Меркель спросила у Конте, правильно ли она понимает, что лидер «Лиги» Сальвини выступает против как Франции, так и Германии. «Сальвини выступает против всех», — ответил итальянский премьер с улыбкой.

Новое правительство Италии приступило к работе 1 июня 2018 года. Портфели министров разделены между двумя партиями, «Движением 5 звезд» и «Лигой», которые набрали максимальное число голосов на парламентских выборах в марте и заключили коалиционное соглашение о выполнении своих предвыборных обещаний. На пост премьер-министра Джузеппе Конте был приглашен в качестве «медиума». Ограничение нелегальной миграции было в программе обеих партий, но считается «коньком» Сальвини.