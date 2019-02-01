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Правящая партия Бангладеш: оппозиция добивается негативной реакции ЕС и США

Политика

По мнению представителя правящей партии, оппозиция хочет, чтобы страны Запада отказались признавать результаты последних выборов

Дакка, 1 февраля 2019, 17:25 — REGNUM  Генеральный секретарь правящей партии «Народная Лига» и министр дорог, транспорта и мостов Обайдул Кадер раскритиковал действия оппозиции, которые, по его мнению, направлены на вызов негативной реакции со стороны ЕС и США. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Кадер заявил: «Пытаясь поставить под сомнение результаты выборов, оторванная от народа «Националистическая партия Бангладеш» ждет реакции ЕС и США. Их требование провести новые выборы абсурдно. Демократический мир не обратит внимания на их высказывания, поэтому избранное правительство будет признано».

Напомним, что 30 декабря 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы. По их результатам правящая партия «Народная Лига» сохранила абсолютное большинство. Депутаты от некоторых оппозиционных партий отказываются принимать участие в работе парламента нового созыва.

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Зарубежная хроника
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