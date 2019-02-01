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Оппозиция в Бангладеш предпочла митинги участию в гражданском диалоге

Политика

Вместо ранее назначенного на 6 февраля мероприятия гражданского диалога оппозиционеры планируют выйти на улицы

Дакка, 1 февраля 2019, 16:04 — REGNUM  Пресс-секретарь оппозиционного «Национального единого фронта» и Генеральный секретарь «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Мирза Факхрул Ислам Аламгир во время пресс-конференции заявил, что Национальный Единый фронт проведет митинг вместо участия в мероприятии гражданского диалога. Об этом сообщило информационное издание «Протхом Ало».

Мирза Факхрул Ислам Аламгир отметил, что «Национальный единый фронт» планирует провести митинг у здания национального клуба журналистики 6 февраля. Подробная программа демонстрации будет представлена позднее. Также он отметил, что «Национальный единый фронт» не видит смысла участвовать в «чайной» встрече 2 февраля, куда представителей оппозиции пригласила премьер-министр страны Шейх Хасина Вазед.

Ранее премьер-министр Хасина Вазед предложила лидерам оппозиционных партий 2 февраля провести «чайную» встречу в резиденции главы государства. Напомним, что она призывала к диалогу и до всеобщих парламентских выборов, прошедших в конце 2018 года.

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Зарубежная хроника
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