В Кремле пообещали ознакомиться с посланием Гуайдо

Москва, , 14:00 — REGNUM Послание самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо в адрес России прочитают в Кремле, когда оно поступит. Об этом заявил 1 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, пока каких-либо посланий от оппозиционного политика не поступало.

«Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся», — подчеркнул Песков, добавив, что Россия не признаёт Гуайдо в качестве главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что смена власти в стране будет выгодна России и Китаю, поскольку Москве и Пекину выгоднее поддержать ту силу, которая обеспечит стабильность в Венесуэле после смены власти в стране. Также оппозиционер заявил, что направил российским и китайским властям послания.

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